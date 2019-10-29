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Кроули Таун - Колчестер Юнайтед

29.10.2019, Вторник, 22:45 мск Кроули, стадион Броадфилд Стэдиум Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Кроули Таун - Колчестер Юнайтед
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