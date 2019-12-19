Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»

Определились все полуфиналисты Кубка английской лиги. В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», Один из голов забил форвард Антони Марсьяль.

В другой встрече «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон». Ливерпульцев вскоре должен возглавить Карло Анчелотти.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Манчестер Юнайтед – Колчестер – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 51; 2:0 – Джексон, 56 (в свои ворота); 3:0 – Марсьяль, 61.

Эвертон – Лестер – 2:2 (0:2, 2:4 по пенальти)

Голы: 0:2 – Мэддисон, 26; 0:2 – Эванс, 29; 1:2 – Дэвис, 70; 2:2 – Бэйнс, 90+1.

Результаты Кубка английской лиги