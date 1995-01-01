Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Sky Sports: «Эвертон» презентует Анчелотти в понедельник. Тренер посетит матч ливерпульцев с «Арсеналом»

    «Эвертон» договорился с новым главным тренером. Пост должен занять итальянец Карло Анчелотти. Его назначат в течение этой недели, но журналистам представят в понедельник, 23 декабря, пишет Sky Sports.

    Анчелотти посетит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Руководить ливерпульцами в этой игре будет исполняющий обязанности менеджера Данкан Фергюсон.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +603

      PassCSKA 10 минут назад

      Неплохой выбор! Молодцы ириски!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru