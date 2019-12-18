Sky Sports: «Эвертон» презентует Анчелотти в понедельник. Тренер посетит матч ливерпульцев с «Арсеналом»

«Эвертон» договорился с новым главным тренером. Пост должен занять итальянец Карло Анчелотти. Его назначат в течение этой недели, но журналистам представят в понедельник, 23 декабря, пишет Sky Sports.

Анчелотти посетит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Руководить ливерпульцами в этой игре будет исполняющий обязанности менеджера Данкан Фергюсон.