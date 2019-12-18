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  • Sky Sports: «Эвертон» презентует Анчелотти в понедельник. Тренер посетит матч ливерпульцев с «Арсеналом»

Sky Sports: «Эвертон» презентует Анчелотти в понедельник. Тренер посетит матч ливерпульцев с «Арсеналом»

18 декабря 2019, 21:49
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«Эвертон» договорился с новым главным тренером. Пост должен занять итальянец Карло Анчелотти. Его назначат в течение этой недели, но журналистам представят в понедельник, 23 декабря, пишет Sky Sports.

Анчелотти посетит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Руководить ливерпульцами в этой игре будет исполняющий обязанности менеджера Данкан Фергюсон.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эвертон Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Aldo.CSKA
1576695977
Неплохой выбор! Молодцы ириски!
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BlackMurder
1576733633
Анчелоти мне проститутку напоминает
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