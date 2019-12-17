Журналист Скира: Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 миллиона в год

Итальянский тренер Карло Анчелотти согласовал условия личного контракта с «Эвертоном».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, 60-летний специалист будет зарабатывать в английском клубе 4,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2022 года.
- По итогам 17 туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 5 декабря клуб уволил с поста главного тренера Марку Силву.
- Временно руководит командой Данкан Фергюсон.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (48,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.