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  • Журналист Скира: Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 миллиона в год

Журналист Скира: Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 миллиона в год

17 декабря 2019, 01:32
3

Итальянский тренер Карло Анчелотти согласовал условия личного контракта с «Эвертоном».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, 60-летний специалист будет зарабатывать в английском клубе 4,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2022 года.

  • По итогам 17 туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
  • 5 декабря клуб уволил с поста главного тренера Марку Силву.
  • Временно руководит командой Данкан Фергюсон.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (48,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Эвертон Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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Nikoo
1576540755
Эвертон не для Анчелотти. Ему надо в топ клуб
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JI e x a
1576541908
а боссы арсенала продолжают составлять списки из 12 кандидатов.
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InterMilLano1908
1576544809
Арсенал видимо такого тренера *******... Что за имбецилы там в руководстве????
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