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    Журналист Скира: Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 миллиона в год

    Итальянский тренер Карло Анчелотти согласовал условия личного контракта с «Эвертоном».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, 60-летний специалист будет зарабатывать в английском клубе 4,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2022 года.

    • По итогам 17 туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • 5 декабря клуб уволил с поста главного тренера Марку Силву.
    • Временно руководит командой Данкан Фергюсон.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (48,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 01:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Nikoo 11 минут назад

      Эвертон не для Анчелотти. Ему надо в топ клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +734

      FENIX-SL 36 минут назад

      в арсенале не хотят побеждать совсем видимо

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