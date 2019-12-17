Журналист Скира: Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 миллиона в год

Итальянский тренер Карло Анчелотти согласовал условия личного контракта с «Эвертоном».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, 60-летний специалист будет зарабатывать в английском клубе 4,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2022 года.