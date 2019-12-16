Журналист Скира: «Эвертон» предложит Анчелотти контракт до 2022 года

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может в ближайшее время возглавить «Эвертон».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский специалист уже прилетел в Ливерпуль, где сегодня пройдут переговоры между сторонами.

Сообщается, что Анчелотти будет предложен контракт до 2022 года.