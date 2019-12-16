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  • Журналист Скира: «Эвертон» предложит Анчелотти контракт до 2022 года

Журналист Скира: «Эвертон» предложит Анчелотти контракт до 2022 года

16 декабря 2019, 20:41

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может в ближайшее время возглавить «Эвертон».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский специалист уже прилетел в Ливерпуль, где сегодня пройдут переговоры между сторонами.

Сообщается, что Анчелотти будет предложен контракт до 2022 года.

  • По итогам 17 туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
  • 5 декабря клуб уволил с поста главного тренера Марку Силву.
  • Временно руководит командой Данкан Фергюсон.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (48,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Эвертон Анчелотти Карло
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