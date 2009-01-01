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    Журналист Скира: «Эвертон» предложит Анчелотти контракт до 2022 года

    Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может в ближайшее время возглавить «Эвертон».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский специалист уже прилетел в Ливерпуль, где сегодня пройдут переговоры между сторонами.

    Сообщается, что Анчелотти будет предложен контракт до 2022 года.

    • По итогам 17 туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • 5 декабря клуб уволил с поста главного тренера Марку Силву.
    • Временно руководит командой Данкан Фергюсон.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (48,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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