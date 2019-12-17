Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Эвертоне» опровергли факт договоренности с Анчелотти

17 декабря 2019, 10:24

«Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно поисков нового главного тренера.

«С тех пор, как клуб покинул Марку Силва, прошло 11 дней. За это время мы провели ряд встреч с кандидатами на пост главного тренера «Эвертона».

Мы можем подтвердить, что ни одному кандидату до сих пор не был предложен контракт. Поэтому исполняющим обязанности главного тренера в игре с «Лестером» в четвертьфинала Кубка английской лиги будет Данкан Фергюсон», – гласит заявление пресс-службы клуба.

Sky Sports: Анчелотти договорился с «Эвертоном»

Источник: официальный сайт «Эвертона»
Англия. Премьер-лига Эвертон Анчелотти Карло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+