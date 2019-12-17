В «Эвертоне» опровергли факт договоренности с Анчелотти

«Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно поисков нового главного тренера.

«С тех пор, как клуб покинул Марку Силва, прошло 11 дней. За это время мы провели ряд встреч с кандидатами на пост главного тренера «Эвертона».

Мы можем подтвердить, что ни одному кандидату до сих пор не был предложен контракт. Поэтому исполняющим обязанности главного тренера в игре с «Лестером» в четвертьфинала Кубка английской лиги будет Данкан Фергюсон», – гласит заявление пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» достиг договоренности с бывшим главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти .

. «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

Sky Sports: Анчелотти договорился с «Эвертоном»