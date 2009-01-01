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    В «Эвертоне» опровергли факт договоренности с Анчелотти

    «Эвертон» выступил с официальным заявлением относительно поисков нового главного тренера.

    «С тех пор, как клуб покинул Марку Силва, прошло 11 дней. За это время мы провели ряд встреч с кандидатами на пост главного тренера «Эвертона».

    Мы можем подтвердить, что ни одному кандидату до сих пор не был предложен контракт. Поэтому исполняющим обязанности главного тренера в игре с «Лестером» в четвертьфинала Кубка английской лиги будет Данкан Фергюсон», – гласит заявление пресс-службы клуба.

    Sky Sports: Анчелотти договорился с «Эвертоном»

    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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