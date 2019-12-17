Ибрагимович может прийти в «Эвертон», если главным тренером будет назначен Анчелотти

Нападающий Златан Ибрагимович может стать игроком «Эвертона».
По информации источника, ссылающегося на Sky Sport Italia и Rai Sport, шведский форвард готов прийти в «Эвертон», если новым главным тренером клуба станет Карло Анчелотти.
- Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Ранее сообщалось, что «Эвертон» достиг договоренности с бывшим главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.
- После этого «Эвертон» опроверг факт договоренности.
- «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
Источник: Football Italia