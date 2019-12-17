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  • Ибрагимович может прийти в «Эвертон», если главным тренером будет назначен Анчелотти

Ибрагимович может прийти в «Эвертон», если главным тренером будет назначен Анчелотти

17 декабря 2019, 11:40

Нападающий Златан Ибрагимович может стать игроком «Эвертона».

По информации источника, ссылающегося на Sky Sport Italia и Rai Sport, шведский форвард готов прийти в «Эвертон», если новым главным тренером клуба станет Карло Анчелотти.

  • Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • Ранее сообщалось, что «Эвертон» достиг договоренности с бывшим главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.
  • После этого «Эвертон» опроверг факт договоренности.
  • «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Эвертон Ибрагимович Златан Анчелотти Карло
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