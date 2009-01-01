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    Ибрагимович может прийти в «Эвертон», если главным тренером будет назначен Анчелотти

    Нападающий Златан Ибрагимович может стать игроком «Эвертона».

    По информации источника, ссылающегося на Sky Sport Italia и Rai Sport, шведский форвард готов прийти в «Эвертон», если новым главным тренером клуба станет Карло Анчелотти.

    • Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • Ранее сообщалось, что «Эвертон» достиг договоренности с бывшим главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.
    • После этого «Эвертон» опроверг факт договоренности.
    • «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Football Italia

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