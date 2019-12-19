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Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед

18.12.2019, Среда, 23:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед
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