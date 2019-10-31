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  • Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»

Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»

31 октября 2019, 20:23
5

В четверг, 31 октября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

Одним из четвертьфиналистов турнира стал «Колчестер Юнайтед», игроки которого смотрели церемонию жеребьевки в прямом эфире всей командой. В соперники по 1/4 финала «Колчестеру» достался «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на статус клуба из Манчестера, игроки команды, выступающей в четвертой по силе лиги Англии, сильно обрадовались подобному жребию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жеребьевка Кубка лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», «Эвертон» – с «Лестером»

Источник: твиттер Football Daily
Англия. Кубок лиги Колчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Комментарии (5)
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absent32
1572546033
есть шанс не поймать от Решфорда подумали они)))
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DOCTOR PENALTY
1572548974
А что им остаётся.... Нервы ещё потреплют.
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ц
1572561689
Ох и зря смеются, они Маркуса заведут...
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Oldtrafford83
1572583742
Сразу вспомнил фильм Хулиганы,вот за такие моменты я и люблю Английский футбол!!!) GGMU !!!
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SeVeRozaa
1572686728
Просто хочется побывать на Олд Траффорд)))
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