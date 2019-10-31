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    Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»

    В четверг, 31 октября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

    Одним из четвертьфиналистов турнира стал «Колчестер Юнайтед», игроки которого смотрели церемонию жеребьевки в прямом эфире всей командой. В соперники по 1/4 финала «Колчестеру» достался «Манчестер Юнайтед».

    Несмотря на статус клуба из Манчестера, игроки команды, выступающей в четвертой по силе лиги Англии, сильно обрадовались подобному жребию.

    Жеребьевка Кубка лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», «Эвертон» – с «Лестером»

    Источник: твиттер Football Daily

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    31.10.2019 20:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +128

      ц 24 минуты назад

      Ох и зря смеются, они Маркуса заведут...

      0
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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      А что им остаётся.... Нервы ещё потреплют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1876

      absent32 4 часа назад

      есть шанс не поймать от Решфорда подумали они)))

      0
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      Рейтинг: +12

      Вот оно чё Михалыч 5 часов назад

      То что «Колчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Лиги уже интересно.А из реакция на жеребьевку просто класс ! Рады играть с легендарным клубом и не боятся соперничества...Опять же у игроков есть шанс проявиться и засветиться в этом матче.Возможно стартанут как Варди.

      3
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      Рейтинг: +894

      DMитрий 5 часов назад

      Есть шанс, - решили они!

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