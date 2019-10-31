Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»

Ох и зря смеются, они Маркуса заведут...
В четверг, 31 октября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.
Одним из четвертьфиналистов турнира стал «Колчестер Юнайтед», игроки которого смотрели церемонию жеребьевки в прямом эфире всей командой. В соперники по 1/4 финала «Колчестеру» достался «Манчестер Юнайтед».
Несмотря на статус клуба из Манчестера, игроки команды, выступающей в четвертой по силе лиги Англии, сильно обрадовались подобному жребию.
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— Football Daily (@footballdaily) October 31, 2019
Жеребьевка Кубка лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», «Эвертон» – с «Лестером»