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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед: обзор матча 18 декабря 2019
Манчестер Юнайтед
18.12.2019, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
51'
М. Рэшфорд
61'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед
73'
Желтая карточка
К. Хэрриот
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Н. Матич
51'
38'
Желтая карточка
Д. Геркен
Желтая карточка
Э. Янг
22'
Начало матча
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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