Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче Кубка английской лиги с «Колчестером».

На выходных Поль был на свадьбе своего брата Флорентина во Франции, после чего сообщил главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру о том, что плохо себя чувствует.

«Среди всего прочего, сейчас он заболел. Поль был в отпуске два или три дня, так что это не стоит того. Это [свадьба], вероятно, отбросило его назад», – сказал Сульшер.