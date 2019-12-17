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  • Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата

Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата

17 декабря 2019, 14:28
6

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче Кубка английской лиги с «Колчестером».

На выходных Поль был на свадьбе своего брата Флорентина во Франции, после чего сообщил главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру о том, что плохо себя чувствует.

«Среди всего прочего, сейчас он заболел. Поль был в отпуске два или три дня, так что это не стоит того. Это [свадьба], вероятно, отбросило его назад», – сказал Сульшер.

  • Погба травмирован более двух месяцев.
  • Последний раз он выходил на поле в конце сентября.

Источник: The Telegraph
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Колчестер Юнайтед Погба Поль Погба Флорентен
Комментарии (6)
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Asbjorn
1576586851
Погба уже пора заканчивать с футболом, он у него не на первом месте давно
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Sedoi_Goblin
1576587930
Подташнивает,видать,бедолагу...
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серега кашин
1576593151
похмельем видать мучается
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Oldtrafford83
1576598266
Очень надеюсь что в январе он всё таки уйдёт и плевать куда!!!
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ivanthebest
1576621757
Этот андон в конец уху ел.... Продать его в первый же день января. Дое..ал ретард.
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