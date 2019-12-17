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    Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче Кубка английской лиги с «Колчестером».

    На выходных Поль был на свадьбе своего брата Флорентина во Франции, после чего сообщил главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру о том, что плохо себя чувствует.

    «Среди всего прочего, сейчас он заболел. Поль был в отпуске два или три дня, так что это не стоит того. Это [свадьба], вероятно, отбросило его назад», – сказал Сульшер.

    • Погба травмирован более двух месяцев.
    • Последний раз он выходил на поле в конце сентября.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +864

      Sedoi_Goblin 5 минут назад

      Подташнивает,видать,бедолагу...

      0
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      Рейтинг: +6166

      Asbjorn 23 минуты назад

      Погба уже пора заканчивать с футболом, он у него не на первом месте давно

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