«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

Клуб до этого был в неведении, это всё тренер один устроил...
Главный тренер «Кроули Таун» (Лига 2, четвертый по силе дивизион Англии) Джон Йемс уволен. Это реакция клуба на расследование в отношении менеджера.
На Йемса пожаловались в FA (Футбольная ассоциация Англии) из-за расовой сегрегации.
- Йемс работал в «Кроули Таун» с 2019 года.
- Команда идет в Лиге 2 на 12-м месте.
- «Кроули Таун» за 126 лет существования не поднимался выше Лиги 1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?