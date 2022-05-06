Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

Главный тренер «Кроули Таун» (Лига 2, четвертый по силе дивизион Англии) Джон Йемс уволен. Это реакция клуба на расследование в отношении менеджера.

На Йемса пожаловались в FA (Футбольная ассоциация Англии) из-за расовой сегрегации.

  • Йемс работал в «Кроули Таун» с 2019 года.
  • Команда идет в Лиге 2 на 12-м месте.
  • «Кроули Таун» за 126 лет существования не поднимался выше Лиги 1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Манчестер Сити» согласовал трансфер Холанда за 75 миллионов (Николо Скира) 5
Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в «МЮ». Он видит в португальце ключевого игрока на следующий сезон 4
Где смотреть «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 8 мая
Источник: Sky Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.05.2022 23:04
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +63425

    portero 1 час назад

    Клуб до этого был в неведении, это всё тренер один устроил...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11