«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

Главный тренер «Кроули Таун» (Лига 2, четвертый по силе дивизион Англии) Джон Йемс уволен. Это реакция клуба на расследование в отношении менеджера.

На Йемса пожаловались в FA (Футбольная ассоциация Англии) из-за расовой сегрегации.

Йемс работал в «Кроули Таун» с 2019 года.

Команда идет в Лиге 2 на 12-м месте.

«Кроули Таун» за 126 лет существования не поднимался выше Лиги 1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?