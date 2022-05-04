Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

В Англии разгорелся скандал вокруг клуба Лиги 2 (четвертый по силе дивизион) «Кроули Таун». Главный тренер Джон Йемс обвиняется в расовой дискриминации.

На Йемса пожаловался один из футболистов, после чего Футбольная ассоциация (FA) начала расследование. В частности, предметом жалобы стало то, что тренер сделал на базе отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков.

Одного из темнокожих футболистов Йемс называл «воином-зулусом». Азиатов он называл «террористами», «смертниками». Такая ситуация продолжалась в «Кроули» несколько лет. Сейчас тренер отстранен.

Йемс работает в «Кроули Таун» с 2019 года.

Команда идет в Лиге 2 на 12-м месте.

«Кроули Таун» за 126 лет существования не поднимался выше Лиги 1.

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