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Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

В Англии разгорелся скандал вокруг клуба Лиги 2 (четвертый по силе дивизион) «Кроули Таун». Главный тренер Джон Йемс обвиняется в расовой дискриминации.

На Йемса пожаловался один из футболистов, после чего Футбольная ассоциация (FA) начала расследование. В частности, предметом жалобы стало то, что тренер сделал на базе отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков.

Одного из темнокожих футболистов Йемс называл «воином-зулусом». Азиатов он называл «террористами», «смертниками». Такая ситуация продолжалась в «Кроули» несколько лет. Сейчас тренер отстранен.

  • Йемс работает в «Кроули Таун» с 2019 года.
  • Команда идет в Лиге 2 на 12-м месте.
  • «Кроули Таун» за 126 лет существования не поднимался выше Лиги 1.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63286

    portero 34 минуты назад

    И это всё??? А почему не сидит? Нагличанам можно всё!!!

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