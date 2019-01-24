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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал

    Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Бертон Альбион»«Манчестер Сити» завершился со счетом 0:1.

    Гол на счету нападающего Серхио Агуэро. Команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал турнира, который состоится 24 февраля на «Уэмбли».

    Второй финалист определится в матче «Тоттенхэм»«Челси». Начало – в 22:45 по московскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

    Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Бертон Альбион – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Агуэро, 26.

    Первый матч – 0:9

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир

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    24.01.2019 00:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:57

      В финале Ман Сити ждут нелегкие испытания.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 06:45

      Сити идёт к очередному трофею. Кубки у них хорошо получается брать.

      2
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