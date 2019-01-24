Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Бертон Альбион» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:1.

Гол на счету нападающего Серхио Агуэро. Команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал турнира, который состоится 24 февраля на «Уэмбли».

Второй финалист определится в матче «Тоттенхэм» – «Челси». Начало – в 22:45 по московскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Бертон Альбион – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Агуэро, 26.

Первый матч – 0:9

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