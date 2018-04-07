Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты

В матче 41-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» дома разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» – 4:0. Бывший клуб Леонида Слуцкого не проигрывает три игры подряд.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур
Барнсли – Шеффилд Юнайтед – 3:2 (1:0)
Норвич – Астон Вилла – 3:1 (1:0)
Шеффилд Уэнсдэй – Фулхэм – 0:1 (0:0)
Миллуол – Бристоль Сити – 2:0 (1:0)
Мидлсбро – Ноттингем Форест – 2:0 (2:0)
Дерби Каунти – Болтон – 3:0 (2:0)
Брентфорд – Ипсвич – 1:0 (0:0)
Бирмингем – Бертон – 1:1 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру