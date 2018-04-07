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    Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты

    В матче 41-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» дома разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» – 4:0. Бывший клуб Леонида Слуцкого не проигрывает три игры подряд.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур

    Барнсли – Шеффилд Юнайтед – 3:2 (1:0)

    Норвич – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

    Халл Сити – КПР – 4:0 (2:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Фулхэм – 0:1 (0:0)

    Миллуол – Бристоль Сити – 2:0 (1:0)

    Рединг – Престон – 1:0 (1:0)

    Лидс – Сандерленд – 1:1 (0:0)

    Мидлсбро – Ноттингем Форест – 2:0 (2:0)

    Дерби Каунти – Болтон – 3:0 (2:0)

    Брентфорд – Ипсвич – 1:0 (0:0)

    Бирмингем – Бертон – 1:1 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 19:17
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