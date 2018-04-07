Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты

В матче 41-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» дома разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» – 4:0. Бывший клуб Леонида Слуцкого не проигрывает три игры подряд.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур

Барнсли – Шеффилд Юнайтед – 3:2 (1:0)

Норвич – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

Халл Сити – КПР – 4:0 (2:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Фулхэм – 0:1 (0:0)

Миллуол – Бристоль Сити – 2:0 (1:0)

Рединг – Престон – 1:0 (1:0)

Лидс – Сандерленд – 1:1 (0:0)

Мидлсбро – Ноттингем Форест – 2:0 (2:0)

Дерби Каунти – Болтон – 3:0 (2:0)

Брентфорд – Ипсвич – 1:0 (0:0)

Бирмингем – Бертон – 1:1 (0:0)

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