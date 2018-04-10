Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты

Состоялись матчи 42 тура английского Чемпионшипа. «Астон Вилла» обыграла валлийский «Кардифф». Обе команд продолжают идти в зоне плей-офф за место в АПЛ на следующий сезон. Гол забил Джек Грилиш.

В другом поединке «Халл Сити» в гостях всухую разгромил «Бертон». Хозяева продолжают идти последними.

Чемпионшип. 42-й тур

Астон Вилла – Кардифф – 1:0 (0:0)

Бертон – Халл Сити – 0:5 (0:2)

Бристоль Сити – Бирмингем – 3:1 (2:1)

Ипсвич – Барнсли – 1:0 (0:0)

КПР – Шеффилд Уэнсдэй – 4:2 (3:0)

Ноттингем Форест – Брентфорд – 0:1 (0:0)

Престон – Лидс – 3:1 (0:1)

Сандерленд – Норвич – 1:1 (0:0)

Фулхэм – Рединг – 1:0 (1:0)

Шеффилд Юнайтед – Мидлсбро – 2:1 (2:0)

Болтон – Миллуол – 0:2 (0:1)

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