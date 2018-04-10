Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты

Состоялись матчи 42 тура английского Чемпионшипа. «Астон Вилла» обыграла валлийский «Кардифф». Обе команд продолжают идти в зоне плей-офф за место в АПЛ на следующий сезон. Гол забил Джек Грилиш.
В другом поединке «Халл Сити» в гостях всухую разгромил «Бертон». Хозяева продолжают идти последними.
Чемпионшип. 42-й тур
Астон Вилла – Кардифф – 1:0 (0:0)
Бертон – Халл Сити – 0:5 (0:2)
Бристоль Сити – Бирмингем – 3:1 (2:1)
КПР – Шеффилд Уэнсдэй – 4:2 (3:0)
Ноттингем Форест – Брентфорд – 0:1 (0:0)
Сандерленд – Норвич – 1:1 (0:0)
Шеффилд Юнайтед – Мидлсбро – 2:1 (2:0)
Источник: Бомбардир.ру