Брюс возглавил «Шеффилд Уэнсдэй»

«Шеффилд Уэнсдэй» объявил о назначении Стива Брюса на должность главного тренера.
Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля.
Последним местом работы 58-летнего англичанина была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре прошлого года.
- Самое большое тренерское достижение Брюса – выход в финал Кубка Англии с «Халлом» в сезоне-2013/14, где он уступил «Арсеналу» (2:3) в дополнительное время.
- Брюс дважды признавался тренером месяца в Чемпионшипе – в декабре 2012-го и в январе 2016 года.
- После 26-ти туров «Шеффилд Уэнсдэй» занимает 16-е из 24-х мест в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 32 очка. От зоны стыковых матчей за выход в АПЛ команду отделяют 11 очков.