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    Брюс возглавил «Шеффилд Уэнсдэй»

    «Шеффилд Уэнсдэй» объявил о назначении Стива Брюса на должность главного тренера.

    Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля.

    Последним местом работы 58-летнего англичанина была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре прошлого года.

    • Самое большое тренерское достижение Брюса – выход в финал Кубка Англии с «Халлом» в сезоне-2013/14, где он уступил «Арсеналу» (2:3) в дополнительное время.
    • Брюс дважды признавался тренером месяца в Чемпионшипе – в декабре 2012-го и в январе 2016 года.
    • После 26-ти туров «Шеффилд Уэнсдэй» занимает 16-е из 24-х мест в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 32 очка. От зоны стыковых матчей за выход в АПЛ команду отделяют 11 очков.

    Источник: Официальный сайт «Шеффилд Уэнсдэй»

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