Брюс возглавил «Шеффилд Уэнсдэй»

«Шеффилд Уэнсдэй» объявил о назначении Стива Брюса на должность главного тренера.

Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля.

Последним местом работы 58-летнего англичанина была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре прошлого года.