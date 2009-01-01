Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миллуолл - результаты

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.millwallfc.co.uk
    Стадион Нью Дэн
    Тренер Гэри Роуэтт
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    23 тур
    		28 февраля, вторник 23:00 Лутон Таун 2:2 Миллуолл
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Сток Сити 0:1 Миллуолл
    29 тур
    		21 февраля, вторник 22:45 Миллуолл 1:1 Бернли
    33 тур
    		18 февраля, суббота 15:30 Миллуолл 3:2 Шеффилд Юнайтед
    32 тур
    		14 февраля, вторник 22:45 Ковентри 1:0 Миллуолл
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Сандерленд
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Кардифф 0:1 Миллуолл
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Мидлсбро 1:0 Миллуолл
    26 тур
    		1 января, воскресенье 18:00 Миллуолл 3:0 Ротерхэм
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Миллуолл 0:0 Бристоль Сити
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 15:00 Уотфорд 0:2 Миллуолл
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Уиган Атлетик
    9 тур
    		3 декабря, суббота 15:30 Сандерленд 3:0 Миллуолл
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Престон 2:4 Миллуолл
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Миллуолл 0:0 Халл Сити
    19 тур
    		2 ноября, среда 22:45 Бирмингем Сити 0:0 Миллуолл
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 1:0 Миллуолл
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Миллуолл 2:1 Вест Бромвич
    16 тур
    		19 октября, среда 22:00 Миллуолл 3:0 Уотфорд
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:2 Миллуолл
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Миллуолл 2:0 Мидлсбро
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Ротерхэм 1:1 Миллуолл
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Миллуолл
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Миллуолл 2:1 Блэкпул
    10 тур
    		14 сентября, среда 21:45 Миллуолл 0:2 Куинз Парк Рейнджерс
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Миллуолл 2:0 Кардифф
    7 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Бернли 2:0 Миллуолл
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Миллуолл 0:1 Рединг
    5 тур
    		19 августа, пятница 22:00 Норвич Сити 2:0 Миллуолл
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Суонси 2:2 Миллуолл
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Миллуолл 3:2 Ковентри
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 2:0 Миллуолл
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Миллуолл 2:0 Сток Сити
    • Читайте нас: 
    11