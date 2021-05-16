Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»

В голову футболиста «Кристал Пэлас» Майкла Олисе прилетела бутылка во время матча 1/32 финала Кубка Англии против «Миллуолла». Это произошло, когда француз подавал угловой.
Олисе поправил прическу, откинул бутылку и потом жестами обратился к фанатам «Миллуолла».
- 20-летний Олисе стоит 15 миллионов евро.
- Олисе в этом матче забил гол, его команда победила 2:1.
- «Миллуолл» забил 1-м.
Игроку «Кристал Пэласа» прилетело бутылкой по голове от болельщиков «Милуола». А он в ответ начал дразнить фанатовСмелый парень pic.twitter.com/pHgzwQGF4p— Матч ТВ (@MatchTV) January 9, 2022