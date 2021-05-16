Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»

В голову футболиста «Кристал Пэлас» Майкла Олисе прилетела бутылка во время матча 1/32 финала Кубка Англии против «Миллуолла». Это произошло, когда француз подавал угловой.

Олисе поправил прическу, откинул бутылку и потом жестами обратился к фанатам «Миллуолла».

20-летний Олисе стоит 15 миллионов евро.

Олисе в этом матче забил гол, его команда победила 2:1.

«Миллуолл» забил 1-м.