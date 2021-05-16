Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»

    В голову футболиста «Кристал Пэлас» Майкла Олисе прилетела бутылка во время матча 1/32 финала Кубка Англии против «Миллуолла». Это произошло, когда француз подавал угловой.

    Олисе поправил прическу, откинул бутылку и потом жестами обратился к фанатам «Миллуолла».

    • 20-летний Олисе стоит 15 миллионов евро.
    • Олисе в этом матче забил гол, его команда победила 2:1.
    • «Миллуолл» забил 1-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92816
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68447
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru