Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Aлекс Фергюсон сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оно оказалось в пользу португальца.

«Криштиану Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер Роверс»… За кого угодно и делать хет-трики.

Я не уверен, что Месси смог бы это делать. Я думаю, что Месси – продукт «Барселоны», – сказал шотландец.

У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду на 2 меньше.

Месси стоит 60 миллионов евро, Роналду – 35.

Фергюсон тренировал Роналду в «МЮ».

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