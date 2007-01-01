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Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Aлекс Фергюсон сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оно оказалось в пользу португальца.

«Криштиану Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер Роверс»… За кого угодно и делать хет-трики.

Я не уверен, что Месси смог бы это делать. Я думаю, что Месси – продукт «Барселоны», – сказал шотландец.

  • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду на 2 меньше.
  • Месси стоит 60 миллионов евро, Роналду – 35.
  • Фергюсон тренировал Роналду в «МЮ».

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Источник: твиттер SPORTbible

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Комментарии3
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    Рейтинг: +382

    lNeTl 19 минут назад

    Нельзя сравнивать Месси с Роналду это два разных футболиста с разной школой, разной техникой игры и играют на разных позициях.

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    Рейтинг: +1031

    Cubinec1989 32 минуты назад

    По факту!

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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Считаю , не претендуя на истину , что каждый матч в ПСЖ пагубно влияет на репутацию Месси.
    Останься в памяти людей одним из лучших !!!

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