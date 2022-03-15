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  • Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»

15 марта 2022, 16:29
4

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Aлекс Фергюсон сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оно оказалось в пользу португальца.

«Криштиану Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер Роверс»… За кого угодно и делать хет-трики.

Я не уверен, что Месси смог бы это делать. Я думаю, что Месси – продукт «Барселоны», – сказал шотландец.

  • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду на 2 меньше.
  • Месси стоит 60 миллионов евро, Роналду – 35.
  • Фергюсон тренировал Роналду в «МЮ».

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Источник: твиттер SPORTbible
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ Миллуолл Куинз Парк Рейнджерс Месси Лионель Роналду Криштиану Фергюсон Алекс
Комментарии (4)
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Cubinec1989
1647360714
По факту!
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lNeTl
1647361488
Нельзя сравнивать Месси с Роналду это два разных футболиста с разной школой, разной техникой игры и играют на разных позициях.
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Soccerdealer63
1647363829
Роналду бы ещё и на воротах лучше гнома стоял бы))))
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portero
1647370379
По крайне мере Месси блистал в одной команде, перейдя в другую затух... Роналду везде хорошо играет, но нужно перерывы делать все игры тоже уже не тянет...
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