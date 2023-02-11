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    Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч

    «Милан» в 22-м туре чемпионата Италии победил «Торино». Гол у форварда Оливье Жиру.

    Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле весь матч.

    «Милан» поднялся в топ-3. «Торино» идет седьмым.

    Миланцы прервали серию из семи встреч без побед. У «Торино» в последних четырех матчах одна победа.

    «Милан» в этом веке ни разу не проиграл «Торино» дома в Серии А.

    Италия. Серия А. 22-й тур

    Милан – Торино – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Жиру, 62.

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    Источник: «Бомбардир»

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