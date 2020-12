Экс-игрок «МЮ» – о фанатах «Миллуолла»: «Если они не поддерживают BLM – значит, они расисты»

Бывший нападающий «Миллуолла» и «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин осудил действия фанатов «Миллуолла», которые освистали игроков, вставших на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«Если фанаты не согласны с преклонением колена – значит, они расисты. Они не поддерживают движение Black Lives Matter – для меня они расисты.

Эта небольшая часть фанатов портит репутацию «Миллуолла», который пытается избавиться от ярлыка, давно привязанного к клубу», – сказал Даблин в интервью BBC.

Millwall fans boo as players take the knee.Loud booing could be heard when players from both teams took the knee in support of #BlackLivesMatter movement before kick off, with at least one supporter heard shouting «get up!»More on this story: https://t.co/SCap9JiTnz pic.twitter.com/Ybvl8K8inf