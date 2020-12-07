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  • Экс-игрок «МЮ» – о фанатах «Миллуолла»: «Если они не поддерживают BLM – значит, они расисты»

Экс-игрок «МЮ» – о фанатах «Миллуолла»: «Если они не поддерживают BLM – значит, они расисты»

7 декабря 2020, 16:50
18

Бывший нападающий «Миллуолла» и «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин осудил действия фанатов «Миллуолла», которые освистали игроков, вставших на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«Если фанаты не согласны с преклонением колена – значит, они расисты. Они не поддерживают движение Black Lives Matter – для меня они расисты.

Эта небольшая часть фанатов портит репутацию «Миллуолла», который пытается избавиться от ярлыка, давно привязанного к клубу», – сказал Даблин в интервью BBC.

  • Инцидент произошел на матче Чемпионшипа между «Миллуоллом» и «Дерби» (0:1).
  • Уэйн Руни одержал первую победу на посту главного тренер «Дерби».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sky News
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Миллуолл Дерби Каунти Англия Манчестер Юнайтед
Комментарии (18)
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Dos_Santos
1607349740
Не помню такого дурня в МЮ
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УхоГорлоНос
1607349868
Типичная западная демократия: уважаем любое мнение, если оно совпадает с нашим
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Боцман59rus
1607350546
Ну все, терпение лопнуло, пошел за белым колпаком)))
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серега кашин
1607350608
так что теперь надо перед **** на коленях ползать
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AZ
1607352114
Его рот надо обо$ать за такие помойные высказывания... Неrр дырявый
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Alec7183
1607356347
Или Даблин фашист, т.к. навязывает свою идеалогию расового превосходства.
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Лфшт
1607358419
Европа - регион даунов, дебилов и подстилок. Их всех арабы и **** на **** вертят, головы режут, а они их поддерживают. Типа цивилизованное общество. Да я лучше в нашем, обществе дикарей, поживу
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filosof sparty
1607362129
Слышь увалень, встал на колено! Не встал!? Значит ты не уважаешь белых! Ты расист ска
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general.lizyukov
1607364951
Как только докажут, что именно Black lives matter, а не All Lives Matter, сразу же на колено встанем. Пока это с их стороны расизм, свою расу превозносить выше других без оснований.
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RyslanZ
1607629144
Если президент США и Премьер-министр Великобритании не будут вставать на колени и просить прощения у потомков Африканского континента,они самые настоящие расисты ! Как Вам такое ? А футболисты здесь не при чём !
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