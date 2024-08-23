Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии

Нападающий Вильсон Изидор перешел из «Зенита» в «Сандерленд» на правах возмездной аренды с обязательным правом выкупа. Срок действия аренды – до конца сезона-2024/25.

«Сине-бело-голубые благодарят Вильсона Изидора за помощь в достижении исторического результата в три Кубка за сезон – и желают успехов на футбольном поле!» – говорится в сообщении «Зенита».

Переход французского форварда подтвердил также «Сандерленд».