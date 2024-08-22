Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Вильсон Изидор переходит в «Сандерленд».

– Отъезд Изидора в английский Чемпионшип, на ваш взгляд – что это такое: желание подсобить игроку, который не хочет играть за «Зенит», а хочет играть во втором английском дивизионе, или «Зенит» освобождает место для легионера?

– Ни одно, ни второе. Он хочет играть за «Зенит», он очень старался и вопросов по его отношению к работе нет абсолютно.

Но, учитывая его пожелания, естественно, это игрок молодой, которому нужно прогрессировать и играть как можно больше, чтобы прогрессировать. Мы пошли ему навстречу.

Было несколько вариантов из европейских клубов, но так сложилось, что он пошел туда, где знает и главного тренера, где посчитал, что ему будет дано достаточное количество игрового времени для того, чтобы он мог раскрывать свой потенциал. А он у него, безусловно, есть.