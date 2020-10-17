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Василий Кульков
Василий Кульков
Россия
11 июня 1966 (60)
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Новости
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Игроки «Спартака» выйдут на матч с «Химками» с траурными повязками в память о Кулькове
2020.10.17 12:12
1
Кулькова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы
2020.10.12 16:35
1
Фото
«Порту» – о смерти Кулькова: «Покойся с миром, чемпион»
2020.10.10 14:59
4
Черчесов: «Смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились»
2020.10.10 14:14
Федун – о смерти Кулькова: «Очень печальное событие. Это выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака»
2020.10.10 12:13
1
Умер экс-футболист «Спартака» Кульков. Он боролся с раком
2020.10.10 11:27
15
Состояние экс-футболиста «Спартака» Кулькова улучшилось. Он борется с раком
2020.06.11 21:21
6
Романцев – о натурализации игроков: «Мы даже вратарей из-за границы ввозим. Значит, мы что-то потеряли»
2020.04.29 13:07
9
«Фратрия»: Кульков выписан из больницы, операция прошла успешно
2019.12.11 14:48
3
Кульков: «Возможно, «Зенит» покупает Молло, чтобы иметь достойную подмену»
2017.01.09 18:44
3
Кульков: «В игре «Зенит» – «Локомотив» стоит ожидать множество голов и победу питерцев»
2016.07.30 13:29
3
Кульков: «Если Витсель изъявил желание покинуть «Зенит» – надо с ним расставаться»
2016.03.22 16:42
4
Кульков: «Не ожидал, что Жирков вернется на высокий уровень»
2016.03.20 18:11
2
Кульков: «Спартак» укомплектован не хуже, чем «Зенит»
2016.02.09 19:28
17
Кульков: «Отсутствие Широкова в сборной не станет для нее трагедией»
2016.01.24 23:44
Кульков: «Бенфика» дома всегда играет агрессивно и старается победить»
2015.12.15 17:53
Кульков: «Если «Спартак» поставит цель достать ЦСКА, то сможет побороться за самые высокие места»
2015.12.06 21:33
3
Кульков: «Думаю, что лучшие матчи «Спартака» еще впереди»
2015.11.23 05:17
2
Кульков: «При Кобелеве у ребят горят глаза»
2015.08.30 07:37
1
Кульков: «Думаю, с Виллашем-Боашем скоро попрощаются»
2015.08.30 06:45
Кульков: «Для «Спартака» все соперники неудобные»
2015.08.30 06:14
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