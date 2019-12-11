«Фратрия»: Кульков выписан из больницы, операция прошла успешно

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщила об успешной операции бывшего игрока красно-белых Василия Кулькова, который проходит лечение от рака.

«Друзья, спешим поделиться с вами хорошей новостью. Знаменитый футболист «Спартака» Василий Кульков выписан из больницы! Супруга Василия Сергеевича рассказала нам, что операция по удалению опухоли прошла успешно», – сообщается на сайте «Фратрии».

Супруга Кулькова Елена поблагодарила болельщиков и близких за поддержку.

«Василий сейчас восстанавливается, начал потихоньку выходить на улицу. Доктора говорят, что его организм очень выносливый, потому что он был спортсменом. Пока Василий говорит шепотом, голос еще не восстановился. С божьей помощью надеемся, что все будет хорошо», – сказала Елена.