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    «Фратрия»: Кульков выписан из больницы, операция прошла успешно

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщила об успешной операции бывшего игрока красно-белых Василия Кулькова, который проходит лечение от рака.

    «Друзья, спешим поделиться с вами хорошей новостью. Знаменитый футболист «Спартака» Василий Кульков выписан из больницы! Супруга Василия Сергеевича рассказала нам, что операция по удалению опухоли прошла успешно», – сообщается на сайте «Фратрии».

    Супруга Кулькова Елена поблагодарила болельщиков и близких за поддержку.

    «Василий сейчас восстанавливается, начал потихоньку выходить на улицу. Доктора говорят, что его организм очень выносливый, потому что он был спортсменом. Пока Василий говорит шепотом, голос еще не восстановился. С божьей помощью надеемся, что все будет хорошо», – сказала Елена.

    • Кульков борется с плоскоклеточным раком пищевода.
    • Он выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. Еще он играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
    • Сейчас Кульков входит в тренерский штаб академии клуба имени Федора Черенкова. В 2013 году руководил молодежкой «Спартака».

    Источник: сайт «Фратрии»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1524

      Ден 781 1 час назад

      Здоровья Василию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1949

      Борат 1 час назад

      пускай поправляется к лету и сменит тадеску!

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