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«Фратрия»: Кульков выписан из больницы, операция прошла успешно

11 декабря 2019, 14:48
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Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщила об успешной операции бывшего игрока красно-белых Василия Кулькова, который проходит лечение от рака.

«Друзья, спешим поделиться с вами хорошей новостью. Знаменитый футболист «Спартака» Василий Кульков выписан из больницы! Супруга Василия Сергеевича рассказала нам, что операция по удалению опухоли прошла успешно», – сообщается на сайте «Фратрии».

Супруга Кулькова Елена поблагодарила болельщиков и близких за поддержку.

«Василий сейчас восстанавливается, начал потихоньку выходить на улицу. Доктора говорят, что его организм очень выносливый, потому что он был спортсменом. Пока Василий говорит шепотом, голос еще не восстановился. С божьей помощью надеемся, что все будет хорошо», – сказала Елена.

  • Кульков борется с плоскоклеточным раком пищевода.
  • Он выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. Еще он играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
  • Сейчас Кульков входит в тренерский штаб академии клуба имени Федора Черенкова. В 2013 году руководил молодежкой «Спартака».

Источник: сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Кульков Василий
Комментарии (3)
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Ден 781
1576068300
Здоровья Василию
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Волька
1576072417
Василий выздоравливай!
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Plyash
1576081928
Вася,здоровья тебе и удачи.Помним тебя и любим.
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