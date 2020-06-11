Состояние экс-футболиста «Спартака» Кулькова улучшилось. Он борется с раком

Елена, жена бывшего игрока «Спартака» Василия Кулькова, рассказала о состоянии здоровья своего супруга.

В августе прошлого года у спортсмена выявили плоскоклеточный рак пищевода.

В ноябре он перенес 14-часовую операцию по удалению опухоли.

В декабре экс-спартаковца выписали из больницы.

Сегодня Кулькову исполнилось 54 года.

«У нас сегодня все дети в гости приедут, внук. Телефон горячий – все звонят, поздравляют: и болельщики, и из «Спартака», и наши друзья. Находимся в Москве, потому что Васе регулярно нужно ездить на определенные процедуры.

Потихонечку начинает восстанавливаться, постепенно идем на улучшение. Но процесс восстановления очень сложный, поэтому все идет потихонечку. С божьей помощью мы как-то двигаемся вперед», – сказала женщина.