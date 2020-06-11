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    Состояние экс-футболиста «Спартака» Кулькова улучшилось. Он борется с раком

    Елена, жена бывшего игрока «Спартака» Василия Кулькова, рассказала о состоянии здоровья своего супруга.

    • В августе прошлого года у спортсмена выявили плоскоклеточный рак пищевода.
    • В ноябре он перенес 14-часовую операцию по удалению опухоли.
    • В декабре экс-спартаковца выписали из больницы.
    • Сегодня Кулькову исполнилось 54 года.

    «У нас сегодня все дети в гости приедут, внук. Телефон горячий – все звонят, поздравляют: и болельщики, и из «Спартака», и наши друзья. Находимся в Москве, потому что Васе регулярно нужно ездить на определенные процедуры.

    Потихонечку начинает восстанавливаться, постепенно идем на улучшение. Но процесс восстановления очень сложный, поэтому все идет потихонечку. С божьей помощью мы как-то двигаемся вперед», – сказала женщина.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2215

      aaaaahhhh 47 минут назад

      держись Василий! Мы тебя помним и любим!

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      Рейтинг: +552

      alll-1 1 час назад

      Здоровья Васе!

      0
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      Рейтинг: +2768

      solodealer 1 час назад

      Вася держись! Ты был феноменальным защитником!
      Помним и любим!

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