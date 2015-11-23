Кульков: «Думаю, что лучшие матчи «Спартака» еще впереди»

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков поделился впечатлениями от матча 16-то тура РФПЛ, в котором красно-белые на «Открытие-Арене» обыграли «Краснодар» со счетом 3:2.

«В первую очередь «Спартак» очень грамотно настроился на игру. Во-вторых, хорошо сыграл в опорной зоне, что не позволило сопернику развивать свои атаки. В то же время, используя позитивные качества своих игроков, красно-белые правильно сыграли в нападении. В целом вся команда смотрелась хорошо. Естественно, стоит выделить тех игроков, которые забили голы. Все футболисты сыграли в унисон.

Нельзя назвать сегодняшнюю игру «Спартака» лучшей под руководством Дмитрия Аленичева. Думаю, что лучшие матчи еще впереди. Но команда действовала самоотверженно, грамотно, использовала свои сильные качества, не дала «Краснодару» развить его сильные стороны», — сказал Кульков.