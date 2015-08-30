Кульков: «Для «Спартака» все соперники неудобные»

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков прокомментировал поражение красно-белых от «Анжи» (1:2) в матче седьмого тура РФПЛ. Специалист считает, что неудача даст главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву больше пищи для размышлений.

– Результат в Тушине получился удручающий. Но впереди еще так много матчей. Я думаю, «Спартак» возьмет свое!

– До чего «Анжи» неудобный соперник для красно-белых: 0:3 на глазах у ветеранов, 2:2, после которых уволили Карпина...

– Да у «Спартака» все соперники неудобные! Для тех команд, которые не претендуют на высокие места, отобрать у него очки – заветная мечта. Так было, так есть и будет. Но «Спартак» проиграл не по делу! Игра вырисовывается, появляется стиль. Поражение от «Анжи» наоборот даст Аленичеву только больше информации о том, куда идти дальше.

– Вы после матча с «Краснодаром» вообще сказали, что верите в борьбу «Спартака» за чемпионство. Не передумали пока?

– Я в этом уверен! И вижу, за счет чего красно-белые на это способны. Перспективы есть, ресурсы тоже. Но дальше – вопрос практический.