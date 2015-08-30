Кульков: «Думаю, с Виллашем-Боашем скоро попрощаются»

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков считает, что «Зенит» переоценил свои силы в матче седьмого тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:3). Специалист также предполагает, что команда из Санкт-Петербурга скоро расстанется со своим главным тренером Андре Виллашем – Боашем.

«Зенит» проиграл второй подряд домашний матч – тенденция?

– Питерцы уже привыкли, что они фавориты, лидеры. Они уже заранее уверены, что должны победить. Это и в игре «Спартака» в матче с «Анжи» промелькнуло. Не расслабленность даже, а просто переоценка своего превосходства над соперником.

– Нездоровая обстановка вокруг Виллаш-Боаша тоже добавляет проблем...

– «Неадекватное поведение» – это, конечно, не то... Скажу так: португалец чувствует, что ему тут все гарантировано зенитовскими спонсорами. Вот это очевидно.

– Как вам его удаление за толчок судьи? Дерзко?

– Вот я об этом и говорю. Причем заметил я это в поведении Боаша почти сразу. Полгода назад или даже раньше.

– Вседозволенность?

– Нет. Каприз человека, который хочет, но не может.

– После матча с «Крыльями» он в каждом ответе акцентировал, что поражение – только его вина. Словно просит увольнения.

– Видимо, хочет заработать, как Капелло. Потому что если он хочет уйти, то это можно сделать цивилизованно.

– Теперь ему грозят шесть матчей дисквалификации.

– Значит, поедет к себе на дачу. Где она у него? Наверное, где-нибудь в Монако. Как я понимаю, в нашем футболе уже принято негласное решение: ставка делается на своих молодых тренеров. Кобелев, Колыванов, Аленичев, Слуцкий... Так что я думаю, с Боашем скоро попрощаются. Мы как-нибудь здесь без него решим вопросы. А нормально он с «Зенитом» расстанется или нет – это уже от самого португальца зависит.