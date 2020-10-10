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    «Порту» – о смерти Кулькова: «Покойся с миром, чемпион»

    Пресс-служба «Порту» выразила соболезнования в связи со смертью российского футболиста и тренера Василия Кулькова.

    «Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», – говорится в публикации португальского клуба в твиттере.

    • Кульков выступал за «Порту» с 1994 по 1995 год, выиграв с командой чемпионство и Суперкубок страны.
    • Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.

    Федун – о смерти Кулькова: «Очень печальное событие. Это выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака»

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    Источник: Официальный твиттер «Порту»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +893

      AЛЕКС73 1 час назад

      Светлая память чемпион !

      1
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      Рейтинг: +1976

      vsespartak01 > AЛЕКС73 1 час назад

      прекрасный был защитник и человек!светлая память чемпиону и тренеру и просто человеку!!!

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