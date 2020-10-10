«Порту» – о смерти Кулькова: «Покойся с миром, чемпион»

Пресс-служба «Порту» выразила соболезнования в связи со смертью российского футболиста и тренера Василия Кулькова.

«Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», – говорится в публикации португальского клуба в твиттере.

Кульков выступал за «Порту» с 1994 по 1995 год, выиграв с командой чемпионство и Суперкубок страны.

Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.

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