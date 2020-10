«Порту» – о смерти Кулькова: «Покойся с миром, чемпион»

Пресс-служба «Порту» выразила соболезнования в связи со смертью российского футболиста и тренера Василия Кулькова.

«Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», – говорится в публикации португальского клуба в твиттере.

Федун – о смерти Кулькова: «Очень печальное событие. Это выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака»

Черчесов: «Смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились»

Os nossos pensamentos estão com os familiares e amigos do Vasily Kulkov. Será, por nós, sempre lembrado como um dos obreiros do primeiro campeonato do Penta. Descansa em paz, campeão #FCPorto pic.twitter.com/dl5kzpo7oF