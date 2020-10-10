Федун – о смерти Кулькова: «Очень печальное событие. Это выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего игрока команды Василия Кулькова.
«К сожалению, новость печальная. Выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход – очень печальное событие. «Спартак», несомненно, окажет помощь в организации печальных мероприятий», – сказал Федун.
- Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
- В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».
- Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.
Источник: «Чемпионат»