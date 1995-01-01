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    Федун – о смерти Кулькова: «Очень печальное событие. Это выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего игрока команды Василия Кулькова.

    «К сожалению, новость печальная. Выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход – очень печальное событие. «Спартак», несомненно, окажет помощь в организации печальных мероприятий», – сказал Федун.

    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
    • В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».
    • Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -125

      Спартач80 14 минут назад

      Вася был топом,помним-скорбим=(

      0
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      Рейтинг: +14825

      vka1970 40 минут назад

      Помним, скорбим.

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