Черчесов: «Смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смерть бывшего игрока национальной команды Василия Кулькова.

«Смерть Кулькова – неприятная новость. Наши соболезнования: мои личные, от сборной. Мы вместе играли, чемпионами становились. Понятно, что это неприятное событие. Но примем это как есть, пусть земля ему будет пухом», – сказал Черчесов.

Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

В сборной России он играл с 1992 по 1995 год, забил пять голов в 21 матче.

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