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    Черчесов: «Смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смерть бывшего игрока национальной команды Василия Кулькова.

    «Смерть Кулькова – неприятная новость. Наши соболезнования: мои личные, от сборной. Мы вместе играли, чемпионами становились. Понятно, что это неприятное событие. Но примем это как есть, пусть земля ему будет пухом», – сказал Черчесов.

    • Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.
    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
    • В сборной России он играл с 1992 по 1995 год, забил пять голов в 21 матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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