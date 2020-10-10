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  • Черчесов: «Смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились»

Черчесов: «Смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились»

10 октября 2020, 14:14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смерть бывшего игрока национальной команды Василия Кулькова.

«Смерть Кулькова – неприятная новость. Наши соболезнования: мои личные, от сборной. Мы вместе играли, чемпионами становились. Понятно, что это неприятное событие. Но примем это как есть, пусть земля ему будет пухом», – сказал Черчесов.

  • Экс-футболист умер сегодня в 54-летнем возрасте после длительной борьбы с раком пищевода.
  • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
  • В сборной России он играл с 1992 по 1995 год, забил пять голов в 21 матче.

Федун – о смерти Кулькова: «Очень печальное событие. Это выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав Кульков Василий
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