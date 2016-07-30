Кульков: «В игре «Зенит» – «Локомотив» стоит ожидать множество голов и победу питерцев»

Экс-защитник «Зенита» Василий Кульков высказал мнение по поводу предстоящего поединка первого тура РФПЛ между петербуржцами и «Локомотивом». Специалист считает, что команды подарят зрителям обилие забитых мячей, а победителями в итоге станут сине-бело-голубые.

«Матчи, в которых встречаются такие сильные соперники, – это всегда хорошо. Обе команды серьезно и сконцентрированно готовились к первой игре нового сезона РФПЛ и не будут беречь силы к следующим матчам.

Конечно, с уходом Халка «Зенит» значительно ослабился, но бразилец задал команде такую планку, что с ним или без, а побеждать нужно обязательно. В матче «Зенит» – «Локомотив» будет много забитых мячей, и питерцы победят», – сказал Кульков.