Кульков: «Если «Спартак» поставит цель достать ЦСКА, то сможет побороться за самые высокие места»

Экс-защитник «Спартака» Василий Кульков кратко прокомментировал выступление команды в первой части сезона, а также рассказал, за что могут побороться красно-белые в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Негатив всегда можно найти. Это легче всего. Лучше отмечу положительные моменты. Понравилось, как команда двигалась, комбинировала. Теперь многое будет зависеть от психологии, от уверенности в своих силах.

Пригодился бы Широков «Спартаку»? Роман – классный футболист, капитан сборной. Это уже говорит о многом. Он пригодился бы многим командам. Но, опять же, не знаю, что у него произошло в «Спартаке».

Отставание от первого места – семь очков. Если «Спартак» поставит перед собой цель достать ЦСКА, то сможет побороться за самые высокие места. Ресурсы и возможности для этого есть. Думаю, команда окажется в еврокубках. Хочется верить, что в Лиге чемпионов», – сказал Кульков.