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    • Кульков: «Если «Спартак» поставит цель достать ЦСКА, то сможет побороться за самые высокие места»

    Кульков: «Если «Спартак» поставит цель достать ЦСКА, то сможет побороться за самые высокие места»

    Экс-защитник «Спартака» Василий Кульков кратко прокомментировал выступление команды в первой части сезона, а также рассказал, за что могут побороться красно-белые в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

    «Негатив всегда можно найти. Это легче всего. Лучше отмечу положительные моменты. Понравилось, как команда двигалась, комбинировала. Теперь многое будет зависеть от психологии, от уверенности в своих силах.

    Пригодился бы Широков «Спартаку»? Роман – классный футболист, капитан сборной. Это уже говорит о многом. Он пригодился бы многим командам. Но, опять же, не знаю, что у него произошло в «Спартаке».

    Отставание от первого места – семь очков. Если «Спартак» поставит перед собой цель достать ЦСКА, то сможет побороться за самые высокие места. Ресурсы и возможности для этого есть. Думаю, команда окажется в еврокубках. Хочется верить, что в Лиге чемпионов», – сказал Кульков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2015 21:33
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    Комментарии (4)
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    sined1951
    1449436084
    Ну что вы все тащите Спартак в чемпионы? Ни по игре, ни по подбору игроков он на чемпиона не тянет.
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    vgarakh
    1449485741
    Размечтался
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    ologreds
    1694996646
    numo451126
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