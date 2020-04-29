Романцев – о натурализации игроков: «Мы даже вратарей из-за границы ввозим. Значит, мы что-то потеряли»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о привлечении в сборную России натурализованных игроков.

– У нас очень богатая страна. Если захотим – повторим и Льва Яшина, и Эдуарда Стрельцова. Искать надо, выращивать, воспитывать. А мы даже вратарей из-за границы ввозим. «Номер два» в сборной в России – парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли. Бразилия даже на чемпионаты мира, как правило, приезжала с вратарями любительского уровня. По-моему, один Феликс за всю историю бразильского футбола из себя что-то представлял, выглядел более или менее надежно.

– Вот поразительная цифра в тему: российские футбольные школы и академии выпускают около восьми тысяч футболистов в год. Подготовленных, как хочется думать, для игры за команды мастеров – в РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. При этом каждый тренер каждой команды жалуется на дефицит квалифицированных футболистов с российским паспортом. Куда же они пропадают?

– Здесь, кроме всего прочего, нужно учитывать психологию клубного руководства, которому результат нужен здесь и сейчас. Может быть, Валера Карпин захочет эту мысль опровергнуть, но вряд ли. Он, когда пришел в «Спартак», довольно корявенький был поначалу. Поставил его, помню, против ЦСКА, он ошибся, нам забили, но Валера не «поплыл», не растерялся. Снова поставил – сыграл лучше. Следующий матч – еще лучше. Тут и стали все говорить: ну видно же, что футболист от бога. Над Васей Кульковым когда я его привел в «Спартак», просто смеялись. И надо мной тоже: ты кого привез, зачем нам этот цирк? Тогда со мной могли так разговаривать некоторые «большие» болельщики. Но через несколько лет, когда я показал, что умею работать, они уже смотрели на «Спартак» открыв рот. В том числе и на Васю. Сейчас, на мой взгляд, терпения многим руководителям и тренерам не хватает. Футболисты это понимают изначально, и многие просто не могут выбраться из-под психологического прессинга, чтобы развиваться дальше. Не мы такие – жизнь такая…

– Если лимит отменить – проще будет?

– Футбол сам по себе абсолютно идеален: 11 на 11, 2 по 45, забивай и не пропускай. Всe, что ему навязывают искусственно, портит игру. Чем дальше, тем яснее я это понимаю. Например, было время, когда думал: сделать бы как-нибудь так, чтобы никто из России не мог уехать за границу! Потом, конечно, перестроился. Так и говорю, если спрашивают: «Да, я изменил свое мнение, разве так не бывает?». С лимитом всe очень просто, на самом деле: в футбол должен играть тот, кто сильнее. Хоть он бразилец, хоть испанец, хоть свой. Но если своих не смогли вырастить – кто виноват, кроме нас самих?