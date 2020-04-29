Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев – о натурализации игроков: «Мы даже вратарей из-за границы ввозим. Значит, мы что-то потеряли»

Романцев – о натурализации игроков: «Мы даже вратарей из-за границы ввозим. Значит, мы что-то потеряли»

29 апреля 2020, 13:07
9

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о привлечении в сборную России натурализованных игроков.

– У нас очень богатая страна. Если захотим – повторим и Льва Яшина, и Эдуарда Стрельцова. Искать надо, выращивать, воспитывать. А мы даже вратарей из-за границы ввозим. «Номер два» в сборной в России – парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли. Бразилия даже на чемпионаты мира, как правило, приезжала с вратарями любительского уровня. По-моему, один Феликс за всю историю бразильского футбола из себя что-то представлял, выглядел более или менее надежно.

– Вот поразительная цифра в тему: российские футбольные школы и академии выпускают около восьми тысяч футболистов в год. Подготовленных, как хочется думать, для игры за команды мастеров – в РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. При этом каждый тренер каждой команды жалуется на дефицит квалифицированных футболистов с российским паспортом. Куда же они пропадают?

– Здесь, кроме всего прочего, нужно учитывать психологию клубного руководства, которому результат нужен здесь и сейчас. Может быть, Валера Карпин захочет эту мысль опровергнуть, но вряд ли. Он, когда пришел в «Спартак», довольно корявенький был поначалу. Поставил его, помню, против ЦСКА, он ошибся, нам забили, но Валера не «поплыл», не растерялся. Снова поставил – сыграл лучше. Следующий матч – еще лучше. Тут и стали все говорить: ну видно же, что футболист от бога. Над Васей Кульковым когда я его привел в «Спартак», просто смеялись. И надо мной тоже: ты кого привез, зачем нам этот цирк? Тогда со мной могли так разговаривать некоторые «большие» болельщики. Но через несколько лет, когда я показал, что умею работать, они уже смотрели на «Спартак» открыв рот. В том числе и на Васю. Сейчас, на мой взгляд, терпения многим руководителям и тренерам не хватает. Футболисты это понимают изначально, и многие просто не могут выбраться из-под психологического прессинга, чтобы развиваться дальше. Не мы такие – жизнь такая…

– Если лимит отменить – проще будет?

– Футбол сам по себе абсолютно идеален: 11 на 11, 2 по 45, забивай и не пропускай. Всe, что ему навязывают искусственно, портит игру. Чем дальше, тем яснее я это понимаю. Например, было время, когда думал: сделать бы как-нибудь так, чтобы никто из России не мог уехать за границу! Потом, конечно, перестроился. Так и говорю, если спрашивают: «Да, я изменил свое мнение, разве так не бывает?». С лимитом всe очень просто, на самом деле: в футбол должен играть тот, кто сильнее. Хоть он бразилец, хоть испанец, хоть свой. Но если своих не смогли вырастить – кто виноват, кроме нас самих?

  • Романцев восемь раз брал со «Спартаком» титул чемпионов России.
  • С ним команда доходила до полуфинала Лиги чемпионов.

Источник: «Матч ТВ»
Спартак Яшин Лев Романцев Олег Карпин Валерий Кульков Василий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1588155183
Олег Иваныч, как это "ЧТО-ТО ПОТЕРЯЛИ"??? Потеряли УМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ!
Ответить
armen10
1588157065
Тренер с большой буквы, легенда. К таким надо прислушиваться.(болею за Локо)
Ответить
Plyash
1588163315
Мы не "что-то потеряли",мы на сегодняшний день потеряли всё,что было хорошего в советском футболе,а главное это игру не за зарплату и материальные блага,а игру за своё отечество.Максимум,что имели наши чемпионы Европы и Олимпийских игр в СССР,это квартиру и а/м "Волга".И ещё звание "ЗМС СССР". А сейчас НЕ ЗА ЧТО имеют кучу квартир за границей,иномарок по пальцам не сосчитать и,самое обидное,те же звания ЗМС РФ.
Ответить
МЯСО87
1588163381
Деньги мешают развитию.... каждый хочет нажиться, от тренера дюшс до зажратых пи.д.о.ра.сов агентов и руководителей клуба. От многих родителей слышал из разных городов что при просмотре в любой вид спорта им прямо говорят если не можете платить, то досвидания, хоть ваш ребенок и талант.... ***.ч.ая рашка
Ответить
hevbn 28
1588163993
Абсолютно согласен с Олегом Ивановичем здесь можно только добавить , что такая ситуация с футболистами в нашей стране возникла из-за того ,что подавляющее большинство так называемых менеджеров в нашем футболе к футболу относятся как к галочке которая или есть или нет, а какой уровень футбола мало кого волнует и лимит мне кажется появился по той же причине чтобы не нужно было бы заниматься поиском игроков и их развитием , а всегда можно было бы сказать , а у нас игроки есть , они ведь играют, а то что некоторые из них играют только из-за лимита об этом можно и не докладывать .P.S только в одном можно не согласиться с Олегом Ивановичем за последние лет 30 бразильская школа вратарей очень сильно выросла и примерами здесь может быть хотя бы то что одними из лучших вратарей современности являются Алиссон и Эдерсон.
Ответить
piligrim1986
1588220390
ну так и есть, что добавить....
Ответить
Nesterenko
1588315086
Достали уже с этим Гилерме. Иваныч, он паспорт получил 5 лет назад, очнулся блин с похмелья.
Ответить
Juic
1588326419
"на самом деле: в футбол должен играть тот, кто сильнее" - сам себе ответил.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
00:11
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
Вчера, 23:29
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Вчера, 21:26
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
Вчера, 20:57
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
Вчера, 20:46
1
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+