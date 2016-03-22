Кульков: «Если Витсель изъявил желание покинуть «Зенит» – надо с ним расставаться»

Бывший полузащитник «Зенита» Василий Кульков поделился своим мнением о возможном уходе хавбека Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых.

«Если футболист сам изъявил желание покинуть клуб – значит, с ним надо расставаться. Другое дело, что Витсель – ключевой игрок «Зенита». Способен ли Маурисио заменить бельгийца? Возможно. Многое будет зависеть и от того, сколько предложат «Зениту» за Витселя и сколько «Зенит» будет просить за футболиста. Вряд ли найдется клуб, желающий заплатить за него 40 миллионов евро», – отметил Кульков.

Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает летом 2017 года. Бельгийский футболист уже сообщил о нежелании продлевать свое соглашение с питерским клубом и намеревается перейти в новую команду уже в ближайшее летнее трансферное окно.