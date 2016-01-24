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  • Кульков: «Отсутствие Широкова в сборной не станет для нее трагедией»

Кульков: «Отсутствие Широкова в сборной не станет для нее трагедией»

24 января 2016, 23:44

Экс-защитник "Спартака" и сборной России Василий Кульков высказал свое отношение к вероятному переходу хавбека Романа Широкова, разорвавшего соглашение со "Спартаком", в стан ЦСКА. Также, по его мнению, не стоит делать трагедию, если 34-летний игрок не поедет в составе национальной команды на предстоящий летом чемпионат Европы.

"По поводу Широкова в ЦСКА – пока это всего лишь слухи. Здесь могут быть замешаны и агентские дела. Но если там и вправду имеет место быть интерес, то я не удивлюсь. Селекционный отдел ЦСКА не раз доказывал, что редко ошибается, когда дело касается точечного усиления команды. В самом же факте перехода из "Спартака" в ЦСКА не вижу ничего особенного или невозможного в данном конкретном случае. Роман ведь делал свои первые футбольные шаги именно в стане армейцев. Так что все нормально.

Наличие Широкова в составе сборной, безусловно, способно привнести в нашу игру определенный уровень вариативности в атаке. Интеллект и чуткость. Но трагедией я бы отсутствие Романа все же не назвал. Уверен, что в распоряжении Слуцкого достаточно классных футболистов, а тренерский гений поможет найти оптимальное сочетание даже в отсутствие столь сильного игрока. Фамилии тех, кто может и должен взвалить на себя бремя лидера, всем хорошо известны. Плюс, не стоит забывать о том, что на французском Евро жизнь не заканчивается. Совсем наоборот – нужно смотреть на турнир, в том числе, в контексте грядущего домашнего чемпионата мира. И в этом смысле – самое время дать шанс проявить себя молодым игрокам. Тем, кто будет лицом сборной через два года", – сказал Кульков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Россия Широков Роман Слуцкий Леонид Кульков Василий
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