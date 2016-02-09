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Кульков: «Спартак» укомплектован не хуже, чем «Зенит»

9 февраля 2016, 19:28
17

Бывший защитник "Спартака" Василий Кульков считает состав красно-белых укомплектованным.

"Сильный новичок любого амплуа пригодился бы каждой команде. Но не думаю, что у красно-белых есть какие-то очевидные проблемы. Напротив, действующий состав готов бороться за самые высокие места. В команде много молодежи, которая будет расти и составит конкуренцию основным футболистам.

Выбор у Аленичева есть в каждой линии. "Спартак" будет работать и совершенствоваться. Считаю, что "Спартак" укомплектован не хуже, чем "Зенит". А то, что в обойме так много молодых, дорогого стоит", - сказал Кульков.

Напомним, что этой зимой "Спартак" пока что подписал только полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кубань (ЛФЛ) Мельгарехо Лоренцо Аленичев Дмитрий Кульков Василий
Комментарии (17)
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scikuni
1455035375
"спартак-экспресс"
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ZhenjaSAB
1455035599
Ну Вася-юморист!
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18JG
1455035962
Количество не есть качество, ага.
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hodyrev
1455036603
действующий состав готов бороться за самые высокие места ну если 7-е место по итогам сезона это высокое место-тогда согласен=)
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Taps
1455036638
Спартак поднимется лет этак через 10.
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klkl
1455037227
Если учесть, что кони и бомжи сдались, шансы у Спартака весьма высоки.
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Garrincha58
1455038863
кулек заверни в кулек губы купили мельгареху и думают состав у них в Зените два игрока стоят как весь ваш шпортак
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SpazMatikus
1455039249
Да действительно,у нас хорошая молодёжь и очень качественные леги,что не может не радовать,плюс Аленичев.У меня большое ощущение,что наступает момент становление большой команды,и пора бы уже всерьез браться за чемпионат.Думаю игра с конями покажет потенциал команды.Только Спартак! Только победа!
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VVM1964
1455043207
ЗАЧЕМ НЕСТИ ЗАВЕДОМУЮ ХРЕНЬ ???!!! ПРОПИАРИТЬСЯ ИЛИ С ГОЛОВОЙ ПРОБЛЕМЫ ?
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DblMok3
1455055244
Кульков + 1 к Панову по бредовым высказываниям.
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