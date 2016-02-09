Кульков: «Спартак» укомплектован не хуже, чем «Зенит»

Бывший защитник "Спартака" Василий Кульков считает состав красно-белых укомплектованным.

"Сильный новичок любого амплуа пригодился бы каждой команде. Но не думаю, что у красно-белых есть какие-то очевидные проблемы. Напротив, действующий состав готов бороться за самые высокие места. В команде много молодежи, которая будет расти и составит конкуренцию основным футболистам.

Выбор у Аленичева есть в каждой линии. "Спартак" будет работать и совершенствоваться. Считаю, что "Спартак" укомплектован не хуже, чем "Зенит". А то, что в обойме так много молодых, дорогого стоит", - сказал Кульков.

Напомним, что этой зимой "Спартак" пока что подписал только полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.