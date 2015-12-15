Кульков: «Бенфика» дома всегда играет агрессивно и старается победить»

Защитник Василий Кульков, успевший в свое время поиграть как за «Зенит», так и за «Бенфику», рассказал, чего стоит ожидать от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между российским и португальским клубами.

«Бенфика» – достаточно интересный жребий для «Зенита». Не согласен с теми, кто говорит, будто питерцам повезло попасть на португальцев. Уверен, нас ждут увлекательные и интересные матчи.

«Бенфика» не так сильна, как «Арсенал» и «ПСЖ»? В общепринятом понятии – да. Но оценивать итоги будем после ответной встречи 1/8 финала. Первый матч будет очень важным, «Бенфика», как и любой другой португальский клуб, дома играет агрессивно, старается всегда победить», – отметил Кульков.