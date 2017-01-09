Кульков: «Возможно, «Зенит» покупает Молло, чтобы иметь достойную подмену»

На замену, само собой. Главное, чтоб не скис на скамейке
Бывший защитник «Зенита» Василий Кульков считает, что полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло вполне сможет пригодиться петербуржцам. Сегодня СМИ сообщили, что француз проходит медобследование в стане сине-бело-голубых. Ожидается, что сумма сделки составит примерно 3 миллиона евро.
«На мой взгляд, Молло способен помочь «Зениту». Но мне сложно сказать, станет ли он игроком основного состава или его приобретают для того, чтобы иметь достойную замену. В команде такого уровня, как «Зенит», далеко не все игроки могут быть уверены в том, что они войдут в основной состав.
Да, Йоан легионер, и проблема лимита по-прежнему существует, но думаю, селекционная служба сине-бело-голубых все просчитала и такое приобретение действительно необходимо клубу. А насколько оно будет оправданно – вопрос...
«Крылья Советов» тоже будут искать выход из ситуации. Но в денежном плане для самарцев – это отличная сделка. Считаю, они смогут найти замену», – сказал Кульков.