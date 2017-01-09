Кульков: «Возможно, «Зенит» покупает Молло, чтобы иметь достойную подмену»

Бывший защитник «Зенита» Василий Кульков считает, что полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло вполне сможет пригодиться петербуржцам. Сегодня СМИ сообщили, что француз проходит медобследование в стане сине-бело-голубых. Ожидается, что сумма сделки составит примерно 3 миллиона евро.

«На мой взгляд, Молло способен помочь «Зениту». Но мне сложно сказать, станет ли он игроком основного состава или его приобретают для того, чтобы иметь достойную замену. В команде такого уровня, как «Зенит», далеко не все игроки могут быть уверены в том, что они войдут в основной состав.

Да, Йоан легионер, и проблема лимита по-прежнему существует, но думаю, селекционная служба сине-бело-голубых все просчитала и такое приобретение действительно необходимо клубу. А насколько оно будет оправданно – вопрос...

«Крылья Советов» тоже будут искать выход из ситуации. Но в денежном плане для самарцев – это отличная сделка. Считаю, они смогут найти замену», – сказал Кульков.