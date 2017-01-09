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    Кульков: «Возможно, «Зенит» покупает Молло, чтобы иметь достойную подмену»

    Бывший защитник «Зенита» Василий Кульков считает, что полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло вполне сможет пригодиться петербуржцам. Сегодня СМИ сообщили, что француз проходит медобследование в стане сине-бело-голубых. Ожидается, что сумма сделки составит примерно 3 миллиона евро.

    «На мой взгляд, Молло способен помочь «Зениту». Но мне сложно сказать, станет ли он игроком основного состава или его приобретают для того, чтобы иметь достойную замену. В команде такого уровня, как «Зенит», далеко не все игроки могут быть уверены в том, что они войдут в основной состав.

    Да, Йоан легионер, и проблема лимита по-прежнему существует, но думаю, селекционная служба сине-бело-голубых все просчитала и такое приобретение действительно необходимо клубу. А насколько оно будет оправданно – вопрос...

    «Крылья Советов» тоже будут искать выход из ситуации. Но в денежном плане для самарцев – это отличная сделка. Считаю, они смогут найти замену», – сказал Кульков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      vonSchwarz 9 января 2017, 20:08

      На замену, само собой. Главное, чтоб не скис на скамейке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 9 января 2017, 20:03

      Всяк не хуже Юсупова...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 января 2017, 18:49

      ну да пару инвалидов возьмут из фнл да и пойдёт макс на лям XD УЖААААААААААААС

      -1
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