Кульков: «Не ожидал, что Жирков вернется на высокий уровень»

Бывший защитник «Зенита» Василий Кульков рассказал о своих впечатлениях от игры сине-бело-голубых в матче 21 тура российской Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

«Результат матча «Крылья Советов» — «Зенит» считаю закономерным. У «Крыльев» тоже были моменты, но сегодня играли две разные по уровню команды. «Зенит» выиграл не напрягаясь. Можно сказать, питерцы победили на классе.

Жирков играет на достаточно высоком уровне. Честно говоря, его игра стала для меня откровением. Не ожидал, что Юрий вернется на высокий уровень. Его явно подстегнул новый вызов, и еще дополнительным стимулом стала Лига чемпионов, грядущие большие турниры со сборной и, конечно, его личный статус.

Кокорин вышел сегодня на замену, и ему было сложно что-то показать за 10 минут. Думаю, все зависит от желания Александра. Если он захочет, то в будущем заиграет обязательно», – поделился Кульков.