Кульков: «При Кобелеве у ребят горят глаза»

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков высоко оценивает работу главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева. Специалист отметил отличный микроклимат в команде бело-голубых.

– «Динамо» с таким составом стабильно набирает очки и побеждает. Удивительно?

– Кобелев – отличный прогрессирующий тренер, который уже заявил о себе. И который умеет налаживать климат в команде. Останется Кокорин или нет – не так важно. Важнее, что у тренера есть отличный контакт с игроками. «Динамо» при нем не потеряется. Я несколько лет не мог понять, почему Кобелев остается без работы?! Он динамовец, привел команду к медалям...

– Судя по всему, ему в радость работать именно с молодежью.

– Само собой, ведь это творчество, процесс. Ты строишь команду, молодые ребята готовы всех порвать, у них глаза горят. Главное, чтобы Кобелеву сейчас дали время. Катрич, Ташаев, Зобнин, Морозов – парни на глазах растут!