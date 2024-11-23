Стало известно, какую сумму Ванда требует от Икарди

Появились подробности бракоразводного процесса Мауро Икарди и Ванды Нары.
Ванда хочет отсудить у футболиста 38,5 миллиона евро.
По мнению Нары, благодаря ей нападающий построил успешную карьеру, что позволило ему заработать десятки миллионов евро.
Отдельно модель требует от Икарди выплаты алиментов на двух дочерей.
- В начале ноября Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона.
- Он в «Галатасарае» с лета 2023-го, провел 87 матчей, забил 61 гол и сделал 22 ассиста.
- Ванда ранее подала в суд на форварда, обвинив его в нападении и гендерном насилии.
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