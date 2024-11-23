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    Стало известно, какую сумму Ванда требует от Икарди

    Появились подробности бракоразводного процесса Мауро Икарди и Ванды Нары.

    Ванда хочет отсудить у футболиста 38,5 миллиона евро.

    По мнению Нары, благодаря ей нападающий построил успешную карьеру, что позволило ему заработать десятки миллионов евро.

    Отдельно модель требует от Икарди выплаты алиментов на двух дочерей.

    • В начале ноября Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона.
    • Он в «Галатасарае» с лета 2023-го, провел 87 матчей, забил 61 гол и сделал 22 ассиста.
    • Ванда ранее подала в суд на форварда, обвинив его в нападении и гендерном насилии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Nogomania

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии (4)
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    andrei-sarap-yandex
    1732352424
    так ему и надо........связался пр.....кой с 3 детьми.....
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    Таврида
    1732352567
    Дорогая шльондра.
    Ответить
    АлексМак
    1732356220
    очередная деньго-соска
    Ответить
    FWSPM
    1732358969
    Наверно уникальный случай когда торговка сиськами и другими частями тела имеет хоть какое то право требовать денег. На работу устраивала а не просто тратила как остальные
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