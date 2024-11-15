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    • Реакция «Галатасарая» на новость о судебном разбирательстве Икарди с Вандой

    Реакция «Галатасарая» на новость о судебном разбирательстве Икарди с Вандой

    «Галатасарай» опубликовал заявление в связи с появившимися слухами вокруг Мауро Икарди.

    Сообщалось, что бывшая жена футболиста Ванда Нара подала на него в суд, обвинив в нападении и гендерном насилии.

    «Спекуляции о нашем игроке Мауро Икарди не соответствуют действительности. Он отдыхает у себя дома в Аргентине.

    Убедительно просим не обращать внимания на эти новости, направленные на то, чтобы давить на наших спортсменов», – говорится в заявлении.

    • Неделю назад Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона.
    • Он в «Галатасарае» с лета 2023-го, провел 87 матчей, забил 61 гол и сделал 22 ассиста.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: твиттер «Галатасарая»

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