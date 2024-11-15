Реакция «Галатасарая» на новость о судебном разбирательстве Икарди с Вандой

«Галатасарай» опубликовал заявление в связи с появившимися слухами вокруг Мауро Икарди.

Сообщалось, что бывшая жена футболиста Ванда Нара подала на него в суд, обвинив в нападении и гендерном насилии.

«Спекуляции о нашем игроке Мауро Икарди не соответствуют действительности. Он отдыхает у себя дома в Аргентине.

Убедительно просим не обращать внимания на эти новости, направленные на то, чтобы давить на наших спортсменов», – говорится в заявлении.

Неделю назад Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона.

Он в «Галатасарае» с лета 2023-го, провел 87 матчей, забил 61 гол и сделал 22 ассиста.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов