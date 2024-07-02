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Ванда показала подписчикам пышные грудь и ягодицы

2 июля 2024, 07:49
2

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара порадовала подписчиков новыми горячими фото.

37-летняя аргентинка запечатлела себя с акцентом на пышные грудь и ягодицы.

Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.

  • Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
  • Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.
  • У Мауро в сезоне Суперлиги 34 матча, 25 голов, 9 ассистов.

Фото: соцсети Ванды Нары

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Аргентина. Примера Галатасарай Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (2)
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алдан2014
1719912382
У Ванды среди бомбардиров персональный поклонник? Или последователь одного известного футболиста?
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