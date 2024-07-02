Ванда показала подписчикам пышные грудь и ягодицы

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара порадовала подписчиков новыми горячими фото.
37-летняя аргентинка запечатлела себя с акцентом на пышные грудь и ягодицы.
Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.
- Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.
- У Мауро в сезоне Суперлиги 34 матча, 25 голов, 9 ассистов.
Фото: соцсети Ванды Нары
Источник: «Бомбардир»