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  • Ванда похвасталась соблазнительной фигурой на отдыхе в Мексике

Ванда похвасталась соблазнительной фигурой на отдыхе в Мексике

10 августа 2024, 10:31
3

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара отдыхает с детьми в Мексике.

37-летняя аргентинка запечатлела фигуру на фоне моря в Тулуме.

Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.

  • Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
  • Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.
  • У Мауро в сезоне Суперлиги 34 матча, 25 голов, 9 ассистов.

Фото: соцсети Ванды Нары

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Источник: «Бомбардир»
Аргентина. Примера Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (3)
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Mirak92
1723277599
Какое, отношение это уе...ще, имеет к футболу? У тебя сперма токсикоз или как? дро...и тихо, нах...р ты сюда это тянешь ??
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Просто-333
1723281788
Озабоченные редакторы на Бомбе ...
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k611
1723289606
От чего она отдыхает? От предыдущего отдыха...
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