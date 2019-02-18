Матерацци: «Если «Ювентус» не выиграет ЛЧ, это будет для него провалом»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци уверен, что «Ювентус» обязан выиграть Лигу чемпионов после покупки нападающего Криштиану Роналду.

Туринцы приобрели португальца у «Реала» прошлым летом за 117 миллионов евро. В составе мадридцев футболист четырежды побеждал в самом престижном еврокубке.

«Ювентус» в последний раз завоевывал Лигу чемпионов в 1996 году. После этого черно-белые пять раз выходили в финал турнира.

«Когда много выигрываешь в Италии, всегда хочется сделать следующий шаг. И этот шаг вперед в данном случае – Лига чемпионов.

Прошлым летом «Ювентус» подписал игрока, который не сравним ни с кем в Лиге чемпионов. Думаю, победа – их главная цель. Роналду должен внести свою лепту. Проблемой будет, если туринцы не выиграют. Потому что, если они этого не сделают, это будет провалом.

Это нормально, что вы обязаны выиграть ЛЧ после того, как купили игрока, который вместе с Месси является лучшим в мире. Но только одна команда может выиграть его турнир.

Тем не менее, как болельщик «Интера», я не могу поддержать «Ювентус». Если они выиграют, я поздравлю их как итальянец, но я никогда не буду болеть за них», – сказал Матерацци.