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    Каннаваро – о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006: «Марко сделал то, что должен был»

    Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил эпизод финала чемпионата мира-2006 против французов, когда Зинедин Зидан был удален за удар Марко Матерацци головой. Итальянец не осуждает действия партнера.

    «Помню только внезапный шум. Обернулся и увидел Марко на газоне. Он сказал: «Зидан ударил меня головой». Когда упал на газон, Матерацци сделал то, что должен был. Ему прилично досталось», – цитирует Каннаваро Goal.

    • Италия выиграла матч в серии пенальти.
    • Каннаваро в 2006 году получил «Золотой мяч».
    • Зидан в том же году завершил игровую карьеру.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +848

      Cleaner 4 минуты назад

      Своим поступком Матерацци покрыл себя позором на веки вечные.

      0
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      Рейтинг: +2686

      +50/-50 12 минут назад

      Матерацци провокатор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      кто там 47 минут назад

      Ну только вот Зидана запомнили как великого игрока и сейчас тренер, а Матерацци никто и не вспоминает, лишь то что был ****** сом - провокатором.

      1
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      Рейтинг: +2500

      solodealer 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СТОПУДОВО!
      Уже писал...
      Усомнюсь и в том что "Зидан - сильная личность"... В общем, конечно, да..не слабый ..Но был у него один сбой по жизни...ГОРДЫНЮШКА ...Это раздутая история...с зидановским "боданием" головой Матерацци... Я сам играл в футбол и не думаю, что кто-то сомневается: всю жизнь во всех странах в решающих играх игроки пинали и тыкали друг друга почём зря вне всяких "правил"...А уж обматерить соперника - СВЯТОЕ! Особенно, когда он... "слаб на передок" и может быть выведен из себя...ТУПО ПРОСТО СЛОВАМИ!))) Матерацци сам был великим защитником! Но... грубым и хитрым на грани подлости... А...КАКИЕ ВЕЛИКИЕ ЗАЩИТНИКИ БЫЛИ ДРУГИМИ??))) Иди, вон, "вежливо" останови...всех этих марадон, пеле, круиффов, мане, салахов, шевченофф да зиданов!!)) Их остаётся только...ДАВИТЬ))) Помните, как на ЧМ в 1982-м итальянский защитник ДЖЕНТИЛЕ (умора: перевод - "нежный") запинал Марадону, "в хлам" и довёл до истерики со слезами...И ПРИ ЭТОМ НЕ НАРВАЛСЯ НА УДАЛЕНИЕ! Гений защиты)))А Марадону с поля, между прочим, ...почти унесли!))) Уверен, Зидан не в первые с подобным хамством встретился в том финале... Но он...уже...БЫЛ "ВЕЛИКИМ"... ВЕСЬ "НА ПОНТАХ"!))) Матераци очень чётко поймал момент, когда и - главное - ЧЕМ вывести из себя "ЗВЯЗДУ НЕПАВТОРИМУЮ"!))) Зидан не смог ГОРДЫНЮШКУ ЛИЧНУЮ бросить на алтарь интересов сборной...Да и- верно - ИТАЛЬЯНЦЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ И СИЛЬНЕЕ "ДУХОМ"... Считаю ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДРАМАТИЧНЫМ ФИНАЛ 1994 года... Италия - Бразилия... 0-0 в основное и доп время! У итальянцев НЕ ЗАБИЛИ ПЕНДАЛИ гениальный Баджо, великий Барези и неповторимый Массаро.... Во, трагедия где, бл...я ть)))) А тут... подумаешь... в спину обидное слово бросили... а Зиданушко и повёлся)))Как *******, которого на людях на хрен послали, а он забил обидчика и сел на 15 лет)))) ПУСТЬ КТО-ТО ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЭТО БЫЛ "ПОДВИГ"... А я аплодирую Матерацци и итальянцам!)))))) ВОТ ЭТО БЫЛА БАНДА!)))))

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      Рейтинг: +180

      AleSan4es > solodealer 19 минут назад

      Какую же ты куйню высрал, такие как ты еще оправдывают игроков которые после каждого прикосновения 10 минут валяются, я думаю ты из тех иб.ла.нов которые спортивный принцип в хер не ставят, это те которые всегда против ВАРа

      1
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      Рейтинг: +10303

      KLIM777 2 часа назад

      Что он сделал? Упасть на газон))

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