Каннаваро – о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006: «Марко сделал то, что должен был»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил эпизод финала чемпионата мира-2006 против французов, когда Зинедин Зидан был удален за удар Марко Матерацци головой. Итальянец не осуждает действия партнера.

«Помню только внезапный шум. Обернулся и увидел Марко на газоне. Он сказал: «Зидан ударил меня головой». Когда упал на газон, Матерацци сделал то, что должен был. Ему прилично досталось», – цитирует Каннаваро Goal.