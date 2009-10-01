Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Матерацци: «Главный клуб России сейчас – «Зенит». Мне очень интересен «Спартак», следил за ним из-за Карреры»

    Экс-защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о российском футболе.

    «Я в очередной раз поражен Россией. Сочи – город спорта. Здесь есть все: объекты Олимпиады, чемпионата мира, Формулы-1.

    Хотел бы я остаться в России чуть дольше? Если тренировать, то почему нет? Меня интересует ваша лига, я кое-что о ней знаю. Например, понимаю, что главный клуб сейчас – «Зенит».

    «Спартак» мне тоже очень интересен, и я следил за ним, потому что там работал итальянский тренер. Люди навсегда запомнят Карреру, с которым у команды были отличные результаты. Он доказал силу нашей тренерской школы, взял титул, который в России все так долго ждали.

    Почему Каррера не получает работу в Италии? Италия – это другое. Совсем другое. Но я надеюсь, что ему когда-нибудь дадут шанс в Серии А», – сказал 45-летний Матерацци.

    • Каррера был уволен из «Спартака» в октябре-2018 после 2,5 лет работы. При итальянце команда выиграла чемпионат России впервые за 16 лет.
    • В 2015 году Матерацци завершил 25-летнюю карьеру в индийском «Ченнайне», который позже тренировал до 2017 года. Он выступал в 10 клубах на позиции центрального защитника и выиграл 19 трофеев, включая 5 титулов чемпиона Италии и Лигу чемпионов-2009/10 в «Интере» Жозе Моуринью. Со сборной Италии (2000-2008) он выиграл ЧМ-2006. В финале капитан французов Зинедин Зидан получил красную карточку за удар головой в грудь Матерацци.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4148

      vka1970 3 минуты назад

      Москва тоже не сразу строилась.
      Каррера ещё даст о себе знать как в итальянском, так и в мировом футболе.
      Его звезда только зажглась.Про Эмери тоже шутили и где сейчас Эмери и где игрочишка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      giluxa1963 42 минуты назад

      Почему Каррера не получает работу в Италии?-потому что он не тренер

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1190

      VGreen > giluxa1963 40 минут назад

      ага, физрук

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1402

      С-Пб on-line 44 минуты назад

      Как грудак, не болит?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru