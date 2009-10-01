Матерацци: «Главный клуб России сейчас – «Зенит». Мне очень интересен «Спартак», следил за ним из-за Карреры»

Москва тоже не сразу строилась.
Каррера ещё даст о себе знать как в итальянском, так и в мировом футболе.
Его звезда только зажглась.Про Эмери тоже шутили и где сейчас Эмери и где игрочишка.
Экс-защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о российском футболе.
«Я в очередной раз поражен Россией. Сочи – город спорта. Здесь есть все: объекты Олимпиады, чемпионата мира, Формулы-1.
Хотел бы я остаться в России чуть дольше? Если тренировать, то почему нет? Меня интересует ваша лига, я кое-что о ней знаю. Например, понимаю, что главный клуб сейчас – «Зенит».
«Спартак» мне тоже очень интересен, и я следил за ним, потому что там работал итальянский тренер. Люди навсегда запомнят Карреру, с которым у команды были отличные результаты. Он доказал силу нашей тренерской школы, взял титул, который в России все так долго ждали.
Почему Каррера не получает работу в Италии? Италия – это другое. Совсем другое. Но я надеюсь, что ему когда-нибудь дадут шанс в Серии А», – сказал 45-летний Матерацци.
- Каррера был уволен из «Спартака» в октябре-2018 после 2,5 лет работы. При итальянце команда выиграла чемпионат России впервые за 16 лет.
- В 2015 году Матерацци завершил 25-летнюю карьеру в индийском «Ченнайне», который позже тренировал до 2017 года. Он выступал в 10 клубах на позиции центрального защитника и выиграл 19 трофеев, включая 5 титулов чемпиона Италии и Лигу чемпионов-2009/10 в «Интере» Жозе Моуринью. Со сборной Италии (2000-2008) он выиграл ЧМ-2006. В финале капитан французов Зинедин Зидан получил красную карточку за удар головой в грудь Матерацци.